Liliana Mazzone defendió sus posteos en Facebook en defensa del ex intendente de El Bordo

Las fotos publicadas en el facebook de Liliana Mazzone el pasado 10 de febrero despertaron nuevamente las polémicas sobre el juicio donde se juzga a “Chicho” Mazzone por corrupción de menores. “Estamos como familia esperando que la justicia resuelva la inocencia de mi primo. En este caso es lamentable que se pierda dos semanas en un juicio donde no hay comisión de delito, donde fue una causa armada” sostuvo la ex legisladora provincial a InformateSalta.

Además Mazzone cuestionó a los sectores que salieron a criticar sus expresiones por redes sociales indicando que vienen de sectores políticos que no respetan la democracia. “Si el eje de la discusión giró hacia mi persona me tiene sin cuidado porque yo lo hago en el marco de abogada en la defensa en un juicio de una persona que es mi familia. Tampoco vamos a confundir. Atrás hay un aparto político de General Güemes que en su momento armaron todo esto y por supuesto la izquierda se monta en todos los conflictos. Aparecen estos personajes que gracias a Dios son minoritarios” agregó.

Además, en diálogo con InformateSalta, indicó que lo único que hizo es postear fotos que están en Facebook. “Públicas para que las vea todo el mundo, postear que no son niñas precisamente y que acostumbraban a sacarse este tipo de fotos. Es una causa que se debería haber elevado a juicio porque no hay comisión de delito, no se ve corrupción de menores en ningún caso” manifestó fervientemente.

Ante las críticas sobre que la publicación de fotos provocaba la re victimizar a las jóvenes implicadas, expresó que en la red social había fotos de tenores muchos más altos y que están a la vista de todos. “Cuando uno sube una foto a una red social como Twitter, Facebook o Instagram está en todos los medios”.

Por otra parte, Mazzone arremetió contra la fiscal de la causa, María Luján Sodero, por tratar a las jóvenes implicadas en la causa de “niñas”: “No puedo soportar que personajes de la justicia como la fiscal traten de niñas cuando no son niñas. Ni siquiera conocen las edades, hasta los 12 años somos niños, desde los 13 adolescentes. A los 16 votan los chicos. No le voy a permitir que se hable de niñas cuando no son niñas, esta es la realidad, cuando uno quiere inducir al error a la sociedad a los jueces se aparta de la verdad como hizo la fiscal.”







Liliana Mazzone intentó desvincular el cargo que cumple en la Casa de Salta con el caso que se aún se dirime en la justicia. “Mezclan todo con esta historia cuando estoy es la defensa de un juicio como abogada. Mal que les pese mi matrícula sólo estuvo bloqueada mientras fui diputada, después puedo actuar como abogada, es muy elemental el ataque contra mi personas” aclaró.

Durante esta semana se esperan los alegatos por el juicio contra el ex intendente Mazzone y el dictado de sentencia. “Estoy totalmente y absolutamente segura que es el tribunal de jueces es excelente, así que va fallar lo que tiene que fallar” finalizó.