Apsades: “Para nada aceptamos el 18%”

De cara al inicio de las negociaciones paritarias que mantendrá el Gobierno junto a distintos gremios de salud y educación, desde APSADES adelantaron algunas de las expectativas de cara a las reuniones, además de profundizar en el contexto en el cual se encuentran sus afiliados y miembros.

InformateSalta pudo dialogar con la Dra. Graciela Aquere Riggeri, quien confirmó que desde el gremio APSADES concurrirán al inicio de las discusiones por las paritarias. “El día jueves 16 a las 16 horas, vamos a estar presentes en la primera reunión de tipo protocolar”, afirmó.

Del mismo modo, Aquere Riggeri confirmó que “el 18% no lo aceptamos para nada”. Por tanto explicó los motivos: “Queremos una paritarias sin techo, no me las puede poner el gobierno nacional; para tirar un número nosotros decimos un estimativo del 35%, pero no queremos crear expectativas”.

Es dentro de este rechazo al piso del 18%, que desde APSADES se adherirán al paro nacional convocado por FESPROSA para el 6 y 7 marzo: “Será un paro de 48 horas, sin asistencia a los lugares de trabajo, con cobertura de guardias, en pedido de una paritaria nacional; entendemos que hay obligaciones pero también ternemos derecho, lo hemos acordado con todas las regionales, paran casi 600 hospitales importantes a nivel nacional”.

Por otra parte, Aquere Riggeri comentó el contexto en el cual están atravesando los afiliados: “Los profesionales, todo el equipo, no cobramos el 82% no móvil como docentes ni tenemos el reajuste cada 6 meses, nos jubilamos con el 53% de nuestro sueldo, los compañeros más grandes nos vamos al interior los últimos años a ver si logramos un poquito más”.