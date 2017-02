Norte Grande golpeado por la inseguridad

Para los vecinos de Norte Grande, la inseguridad se ha vuelto moneda corriente. Al crimen de Elvis Leones Pérez, de 19 años, asesinado de una puñalada en el corazón y el femicidio de Carolina Saracho, se sumó en los últimos días el homicidio de Kevin Aparicio, de 16 años, quien perdió la vida tras recibir un disparo en la cabeza.

La gente del barrio vive atemorizada debido a la impunidad con la que se manejan los violentos, a tal punto, que ya no confían en la policía ni en nadie. Basta con tratar de intervenir para calmar los ánimos de un enfrentamiento o con solo ser testigo de un hecho de violencia, para estar en la lista negra.

Traslado de Kevin. Foto: El Tribuno

Casi en simultáneo con la muerte de Kevin, los delincuentes amenazaron con prender fuego el merendero de la zona. “Nosotros por salir a calmar, a apaciguar un poco, porque están los chicos adentro, recibimos amenazas al merendero, al igual que los vecinos que salieron a mirar, son los chicos de Provipo, no los conozco pero así de vista los puedo reconocer”, confesó una vecina.

Si bien reconocen el trabajo policial, no confían en ellos. “Fuimos a poner denuncias y todo eso a la décima, y por ahí es como que recibimos un poco de gestos y palabras fuera de lugar de parte de la policía, que esto pasa por un ajuste de drogas, y palabras que no tendrían que ser de un policía, ellos tienen el trabajo de tomarnos la denuncia, y no dar opiniones, tal vez si sugerirnos algo o lo otro, pero opiniones así fuera de lugar, no lo veo bien”, se quejó.

Lo cierto es que la inseguridad reina en el barrio, y nadie está a salvo.