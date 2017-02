La fiscalía pidió para Mazzone, 4 años y 8 meses de prisión efectiva

Esta mañana, la fiscal de la UDIS 2, María Luján Sodero, en sus alegatos sostuvo que el hecho encuadra en el delito de corrupción de menores y es punible. “En este tipo de figura penal es irrelevante el consentimiento de las víctimas porque no es válido“indicó.

Además aseguró que el hecho que se juzga, “no eran las menores las que debían decidir. Los que tomaban las decisiones eran los adultos”, haciendo responsables de la situación a Juan Rosario Mazzone, Manuel Amador y Eliseo Valdez. “Es fundamental tener en cuenta que el desarrollo sexual de las víctimas no desmerece la figura en cuestión.”

Se mostró sorprendida por el desarrollo del juicio ya que en momento se buscó juzgar a las víctimas. La fiscal Sodero reafirmó que las jóvenes se encontraban en una situación de vulnerabilidad. “Es increíble que eso siga pasando. Las víctimas eran menores y, por su edad, no tenían madurez sexual. En este caso las víctimas estaban en situación de extrema vulnerabilidad por todas sus circunstancias personales."

De esta manera, para Sodero:” cuando hay una propuesta de tinte sexual a menores se configura el delito de corrupción" citando jurisprudencia expresó: "Las personas menores no son corruptas. Si no pasó nada más esa noche habrá sido porque las menores no quisieron. Eso no desvirtúa la imputación. Hablamos de menores que vivían en hacinamiento. ¿Cómo no se van a deslumbrar con un jacuzzi?".

Por todo esto, la fiscalía mantuvo la acusación de corrupción de menores para los tres acusados en grado de coautoría y considera que el el acto concreto de cada uno de ellos configura el delito que hoy se juzga.

En conclusión,para Valdez y Amador, la fiscal solicita una pena de 4 años de prisión efectiva. Mientras que para Mazzone ya que le cabe una responsabilidad mayor porque era un importante funcionario público, pide una pena de 4 años y ocho meses de prisión de ejecución efectiva.