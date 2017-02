Emergencia Agropecuaria: “Es algo que ya se hizo, no cambia nada”

Luego que el Gobierno de la Nación declaró la emergencia agropecuaria en Salta para los municipios de Rosario de la Frontera, La Candelaria, Las Lajitas, Apolinaria Saravia, General Pizarro, Santa Victoria, Iruya, Los Andes, Chicoana, Rosario de Lerma, La Poma, Cachi, Molinos y San Carlos, siguen las repercusiones dado que la misma se declaró ocho meses después de que la provincia brindara la asistencia.

En esta oportunidad, InformateSalta dialogó con el presidente de Prograno, Ezequiel Vedoya, quien afirmó que esta declaración sorprendió a causa de su demora en comunicarse. “Nos sorprendió a todos la emergencia, que no es una declaración nueva, fue pedida por la provincia de Salta el año pasado, y recién ahora Nación la homologa y la saca en el boletín, es algo que ya estaba puesto de ante mano”, aseveró.

Del mismo modo, Vedoya manifestó que, más que una declaración “es un trámite burocrático, una formalidad, los beneficios que otorgaba esta emergencia, los productores ya la recibieron, no cambia absolutamente nada, es una formalidad y un atraso en la comunicación, no cambia nada que se publique o no en este momento”.

“Es algo que ya se hizo, no cambia nada”, remarcó el presidente de Prograno, quien recordó que la emergencia en Salta salió en el mes de julio, en la cual se determinó la prórroga del impuesto inmobiliario a los productores locales.

Finalmente, Vedoya agregó la sorpresa de que, en esta emergencia referida a la campaña anterior, no se incluye al departamento de Rivadavia. “Nos llamó la atención, en la campaña pasado llovió muy poco, y en este momento está acompañando a los otros departamentos por los climas variables”, concluyó.