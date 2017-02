Son padre e hija pero eran madre e hijo: La historia que conmueve

La primera valiente de la familia fue Corey Maison, quien a los 14 años pudo formular su deseo de una manera clara y decidida: se sentía una chica y así quería vivir el resto de su vida, entre vestidos, lipstick rosa y pelo largo. Fue su mamá quien le regaló la primera caja de estrógenos para comenzar su proceso de hormonización. Y los resultados de su cambio corporal fueron más que elocuentes.



Corey no solamente parece una chica, sino una adolescente capaz de aspirar a cualquier pasarela: sus rasgos son bellísimos y su sonrisa transmite esa alegría que le arrebató a la vida. Si para un gran porcentaje de “familias tipo” un hijo transgénero es una de las situaciones más trágicas de afrontar –muchas veces se resuelven con el exilio del hijo, rompiendo lazos definitivamente-, esto no le sucedió a Corey quien recibió amor y aceptación a montones. Tanto que ahora se define como una “teen activist” (activista adolescente) trangénero que desea ayudar a otros niños y adolescentes a hacer ese pasaje sin dolor. “No puedo creer lo lejos que he llegado en menos de 4 años. Solía ocultarme detrás de una sonrisa falsa, pero ahora todas mis sonrisas son genuinas. Se siente tan bien ser yo misma, y se siente aún mejor amarme!”, escribe en su Instragram.



Pero si este acontecimiento ya había convertido a la familia en el foco de la atención, lo que sobrevino unos años después, en el 2005, redobló la apuesta. Erica, madre de Corey, al parecer tampoco estaba cómoda con su género biológicamente asignado: en realidad se sentía varón, se sentía Eric. Su propia hija le había dado el coraje suficiente para salir de ese clóset del género, para dar un paso más. “Era un secreto horrible que le escondía a mi familia”, dijo a The Mirror. Y la verdad funcionó, porque el apoyo de su esposo e hijos fue total.



“Ella (Corey) le dio a su mama Eric(a) el coraje para comenzar su propia transición de mujer a varón. Ellas se están moviendo hacia lugares opuestos, hacia el encuentro profundo de sí mismos” (NatGeo). La testosterona (hormona masculina) fue en este caso el pasaje de cruce hacia el otro lado, que acompañará -en febrero de este año- con una operación de busto.



La historia de esta familia trangénero está recorriendo el mundo. El video de Corey Maison que registra el momento en el que su madre le regala la primera caja de hormonas cuenta con casi 7 millones de visitas al momento. Además la particularidad de esta historia familiar los llevó a ser uno de los protagonistas del artículo Cómo la ciencia nos ayuda a comprender el género, incluido en el número especial de la revista National Geographic titulado “Gender revolution” (“La revolución del género”).



Corey es activista trans, enfrenta a Trump en su canal de YouTube, participa de comunidades LGTB en su ciudad y es una hermana, amiga e hija muy amada.