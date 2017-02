Qué hay de raro en la foto de tres mujeres sentadas en un banco

No cuesta mucho darse cuenta, pero nuestro cerebro tiende a jugarnos malas pasadas porque esta imagen aparentemente mundana, hay algo que no funciona y si lo examinas detenidamente se descubre pronto.



Esta imagen de tres chicas sonriendo en un banco de un parque ha dejado pensando a más de un usuario en Internet, se trata de adivinar donde está el error en la postal.



Pese a que se trata de una simple fotografía, resultar ser una ilusión óptica que aunque no parece existe dentro de la imagen. El retrato publicada también por DailyMail, ha sido subida originalmente en la plataforma Imgur, donde causó no poca confusión entre los usuarios.



A simple vista son tres amigas disfrutando de la tarde, pero el truco está justo donde están sentadas, algunos han encontrado rápidamente el error, mientras que otros esperan a conocer la respuesta.



Mirá abajo la foto:







*



*



*



*



*



*



¿No lo encuentras? El error no está en el pasto, ni en las personas detrás de las tres mujeres, el error es que por arte de magia o a través de un truco de photshop, las chicas están sentadas en el aire



En concreto, la no existencia de un banco y el hecho de que, aparentemente, las protagonistas de la fotografía esté flotando en el aire no ha pasado desapercibida. La explicación más razonable, aseguran medios como Daily Mail, podría estar en que el banco tiene con un asiento más pequeño.