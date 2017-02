La foto de Sergio Ramos con Caniggia que explotó en Twitter

Hace un par de años, Sergio Ramos sorprendió a todos cuando comentó quién era su referente en la infancia y el motivo de la elección. "Mi ídolo era Claudio Caniggia. Tenía el pelo largo porque me peinaba como él", confesó. El argentino le cumplió el sueño.

Uno de mis ídolos de siempre.Me inspiró en los goles...y en la melena/ Legend. His goals inspired me and so did his hair @caniggiaclaudio 😉 pic.twitter.com/HIuPSV4MwX