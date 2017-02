En Salta hay registrados más de 300 deudores alimentarios morosos

La secretaria de Derechos Humanos del Poder Judicial, Blanca Ferri, brindó detalles acerca de la nueva modalidad para la emisión de certificados de deudores alimentarios morosos. Se trata de aquellas personas que habiendo sido informados por los juzgados competentes, no cumplen con la obligación.

“Son personas que adeudan tres cuotas consecutivas o cinco alternadas. El registro no solo inscribe al almimentante moroso sino también al empleador que omite efectuar las retenciones en pos de la obligación”, explicó Ferri a InformateSalta.

Si bien los trámites para obtener dicho certificado se realizaban de manera presencial en Ciudad Judicial, ésta modalidad generaba inconvenientes en personas que debían venir del interior, o inclusive de otras provincias, pare gestionarlo.

“Si bien los certificados se expiden en las oficinas pocos minutos, se buscó mejorar el sistema, avanzar con la optimización de los recursos humanos y tecnológicos. A través de la emisión online, durante las 24 horas del día se pueden solicitar, validar e imprimir los certificados”, señaló Ferri en InformateSalta.

El nuevo sistema estaría operativo en los próximos días ya que se están ejecutando algunos ajustes del mismo.

Con respecto a la seguridad, Ferri sostuvo: “En la actualidad se pueden falsificar certificados de cualquier tipo. Sin embargo, con el sistema tecnológico que vamos a implementar hemos consultado mucho sobre el tema de la seguridad. Se insertó un código que va a estar en cada certificado con el número correspondiente, que son requisitos para verificar si el documento es real o no. Si al ingresar el código de seguridad le informan que no está registrado en nuestras bases, entonces el documento no fue un emitido por nuestro sistema”.

Actualmente en la provincia hay más de 300 deudor alimentario registrado, independientemente de la cantidad de juicios por alimentos que se estén desarrollando.

“La figura del registro del deudor y la publicidad, con las leyes que lo regulan, buscan disuadir estas conductas, concientizar a las personas. Muchas veces los motivos que exponen tienen que ver con que carecen de trabajo fijo o de sueldos suficientes, que tienen muchas deudas, que el alimentado se puede abastecer por sus propios medios, entre otros fundamentos”, indicó la secretaria.

El hecho de estar públicamente expuestos limita a los deudores a obtener ciertos beneficios como obtener una vivienda social, ser proveedores del estado, obtener el carnet de conducir, entre otros.