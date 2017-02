Denuncian a un concejal por cobro de coimas a cambio de habilitar un local

Ricardo Juárez, propietario de un salón de eventos ubicado en el kilómetro 5 y medio, camino a San Luis, realizó una grave denuncia contra el concejal Carlos “Lupi” Cruz por el cobro de una coima a cambio de conseguir la habilitación municipal para que el local pudiera funcionar.

“Intente dos año habilitarlo, hasta me encuentro con el concejal Carlos “Lupi” Cruz que me dijo en 2015 que era un tema político, que tenía una vecina que tenía contactos y que no quería que yo trabajara. Que le entregara una carpeta con todos los papeles y $10 mil,” contó a Radio Salta.

Ante el requerimiento, en una primera instancia, Ricardo no accedió al pedido del edil y continúo intentando. Sin embargo, en noviembre del año pasado recibió una notificación de que debía cerrar su salón.

"Lupi" Cruz, concejal acusado de coimas

“Hablé de vuelta con Cruz y él me dice que me puede dar la solución, que me había conseguir la habilitación pero que esta vez eran $20 mil. Yo accedí ese día a lo que me pedía, porque no tengo otra forma de trabajar, pero nunca cumplió. El 12 de enero me clausuraron el salón,” indicó.

Tras lo sucedido, realizó la denuncia correspondiente en la fiscalía de Rosario de Lerma y ahora el Concejo Deliberante analiza la destitución del concejal acusado.