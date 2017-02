Baldío abandonado: Basural, cueva de delincuentes y hasta baño público

Yuyos altos y basura por doquier es la triste postal que muestra un terreno baldío abandonado en la calle Unión de Catamarca, esquina Nación, del barrio El Tribuno. Vecinos, preocupados, ruegan a la Municipalidad su limpieza.

Elsa, vecina de la zona, en diálogo con InformateSalta contó que la situación es de larga data y pese a que inspectores visitaron el lugar, no realizaron ningún tipo de trabajo. “Esto es un basural, ya es asqueroso. Han crecido los yuyos, se han encontrado animales muertos, porque todo tiran ahí. No solamente vecinos, vienen de cualquier lado,” dijo.

Ella, junto su marido, se enfrentaron varias veces con las personas que no entienden que no se trata de un lugar para arrojar sus residuos, sin embargo al ver que no daba resultado, se dieron por vencidos. “Realmente nos vencieron por cansancio.”

Además, la señora relató que una vez se comunicó vía telefónica con la Municipalidad y que al atenderla, la respuesta que recibió fue que juntara firmas entre los vecinos para la creación de un espacio verde.





No solo se trata de un peligro para la salud, propicio para la proliferación de alimañas y hasta de dengue, sino que atenta contra la seguridad. “Una vez se quisieron meter en una casa, se sintió como unas corridas, de día, se quisieron meter en la casa de una cuadra anterior, un señor advirtió, les gritó y se escaparon por el lugar, nadie va a entrar ahí,” manifestó Elsa.

Hasta es utilizado como baño público. “Entrar tipos, orinan en las narices de uno. A veces los vemos con mi marido cuando estamos sentados en la vereda. Llegamos a pagar gente para que nos limpiaran un poco, tiran hasta en el cordón cuneta,” finalizó.