Macri comunicó que el caso del Correo vuelve a "foja cero"

El presidente Mauricio Macri anunció que instruyó al ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, para que busque un nuevo acuerdo con la empresa Correo Argentino S.A. en el expediente judicial que instruye el concurso preventivo.

En una conferencia de prensa dada en la Casa de Gobierno, el jefe de Estado se refirió por primera vez al acuerdo del Estado con la empresa del grupo Macri y resaltó la decisión de solicitar "a la Justicia, a la Cámara Comercial" volver a "foja cero" en la negociación. En este contexto destacó la intención de buscar "un acuerdo integral de todo este problema que heredamos" y que la Justicia "dispongan de los expertos y nos traigan una propuesta porque no resolverlo perjudica al Estado".

Del mismo modo, el mandatario informó que le solicitó a la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, que trabaje en un nuevo mecanismo por si surgen conflictos futuros de incompatibilidad similares a los que se dieron con el caso del Correo.

El presidente admitió "errores" por parte del Poder Ejecutivo y agregó que "lo importante es no persistir. Si me equivoco doy una paso atrás y me corrijo", en relación al acuerdo con la empresa Correo Argentino S.A y las modificaciones en el cálculo de las jubilaciones.

Por otra parte, el jefe de Estado también habló de la polémica por el reajuste de los haberes de los jubilados que desató peleas con la oposición e internas en el propio oficialismo. "La resolución ya se anuló", confirmó en torno a la controversia de la ANSES.

Además, contó que se comunicó con Elisa Carrió, quien había amenazado con pedir la renuncia de Emilio Basavilbaso, titular del organismo previsional. "Hablé con Carrió anoche, creo que se fue de viaje de vuelta, nos reuniremos la semana que viene. Hay que entender que comenzó en año electoral, hay que desarrollar más que nunca la tranquilidad, la fibra, no salirnos del eje, del día a día".