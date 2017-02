Conmoción en el espectáculo Murió Leo, el histórico actor cómico del viejo Videomatch

El actor y humorista Leonardo Rosenwasser falleció esta madrugada a los 61 años tras sufrir un infarto, informaron allegados al artista que se hiciera conocido por sus personajes en las cámaras ocultas del programa televisivo "Videomatch" en los años 90.



La muerte de Rosenwasser se produjo alrededor de las 00.30 mientras que se encontraba con su actual pareja Valeria Dollagaray en el apart hotel Migueletes Plaza Belgrano, del barrio porteño de Belgrano, donde vivía.

"Habían ido a comer y de repente ella entra al baño y escucha que Leo se cae. Intentó reanimarlo una médica del edificio, pero lamentablemente no hubo manera", contó a Crónica TV Oscar Paz, humorista y amigo del actor.



Reconocido en sus inicios por protagonizar cámaras ocultas en Videomatch con personajes como Leo Leonor y Pepe Rompé, entre otros, Rosenwasser también se dedicó a la conducción y producción de programas de radio y televisión.







El actor era padre de tres hijos y en los últimos días había protagonizado un escándalo mediático con su ex esposa Raquel Bermúdez tras la filtración de audios con fuertes discusiones entre ambos.



Uno de los primeros en manifestar su dolor tras la muerte de Rosenwasser fue Marcelo Tinelli, a través de sendos mensajes en su cuenta de Twitter.



"Ufffff que fuerte noticia!! Todo mi amor a su familia. Fue un gran compañero de ruta en los 90", posteó el conductor televisivo y quien le abrió las puertas de "Videomatch" a los delirantes personajes del humorista, para luego agregar en otros dos tuits: "Despertarme y enterarme lo de Leo. Que fuerte LPM" y "'Panaderoooo', 'Rompé Pepe', 'Osoooo' 'Mirá como te meneo', son las frases que hoy se me vienen a la cabeza. Chau Leo querido".



También el imitador Freddy Villareal lamentó la muerte de su colega: "Abriste el camino a puro humor en Videomatch! 'Rompe el cielo Pepe!' y hace reír a los ángeles. Dios bendiga a tu familia! Adiós Leo querido", escribió en su cuenta de Twitter.



Por su parte, la locutora Marcela Feudale posteó en la misma red social: "Descansa en paz querido Leo! Un profundo pesar. Hasta siempre!".