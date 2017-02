El Barça tiene un pie y medio fuera de la Champions

A veces el estatus de favorito no ayuda, sobre todo cuando a nivel anímico y mental un equipo no está bien. Es el caso del Barcelona, que en el partido de ida de los octavos de la Champions League recibió una derrota contundente contra el Paris Saint Germain, que terminó ganando por 4 a 0.

El conjunto de Luis Enrique ha sido inferior en todo momento y en todas las zonas del campo y parece que ya no consigue controlar los partidos como hacía antes, pese a la vuelta de Busquets como pivote y la presencia de la temible delantera compuesta por Messi, Suárez y Neymar Jr.

El partido del Parque de los príncipes ha sido, en cambio, una gran exhibición de la superba delantera del Psg, con Draxler y Di María que han arrasado desde las bandas y Cavani listo para rematar en el centro del ataque. De hecho han sido estos tres los marcadores del partido, con el argentino luciéndose con un doblete gracias a su exquisita zurda. Pero donde el Barça ha perdido el partido ha sido en el medio del campo. Ambos conjuntos jugaban con el 4-3-3, lo que implicaba una lucha a la par en la medular, pero Verratti, Rabiot y Matuidi han acabado comiéndose a Busquets, Iniesta y André Gomes, alguien que todavía no da la talla y cuya presencia en el once catalán en detrimento de Rakitic es muy extraña y no acaba de convencer a nadie. Está claro entonces que el Barça sufre una crisis de identidad y ahora también de resultados, puesto que el resultado de París implica una remontada muy difícil de conseguir, aunque en el Camp Nou se han visto hazañas de este tamaño.

Al ser eliminado en octavos el Barça acabaría por llevar la contraria a la tradición que ve a los equipos españoles como los más peligrosos para enfrentar en octavos. Según un encuesta publicada por Bwin basada en los resultados de los últimos años en la Champions, los equipos de la Liga son los peores clientes en los octavos y en los cuartos de esta gran competición, mientras que los italianos son los conjuntos a evitar en las semifinales. Este estudio está obviamente influenciado por los excelentes resultados de los equipos españoles en los últimos años, sobre todo los últimos tres, que han visto al Sevilla ganar tres Europa League seguidas, el Barça alzarse con una Champions y el Real Madrid con dos y en dos finales contra el Atlético de Madrid. Es decir que el fútbol español está dominando Europa tanto a nivel de juego como en cuanto a trofeos ganados.

El Barça tambalea y puede que el de París haya sido el último tango de Luis Enrique, cada vez más cuestionado por el ambiente blaugrana. El Camp Nou dará la última respuesta, porque en el fútbol hasta que el árbitro pite no se puede dejar nada por hecho.