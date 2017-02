La madre de los chicos accidentados en Brasil, gestiona el avión sanitario

Luego de conocerse que una familia salteña sufrió un violento accidente en Brasil, InformateSalta se comunicó con la madre de los chicos que viajaban con su papá en Ijuí en Río Grande del Sur, quien contó que están tramitando el avión sanitario para el traslado.

“Cuando me enteré del accidente me puse histérica, no sabía cómo reaccionar. Ellos están dentro de todo bastante bien. El padre de los chicos tiene una fisura en el codo, su novia una lesión en la cervical. Mi hijo menor y mi nena tienen golpes. El mayor es el que está más complicado, tiene heridas en la cara, un golpe en la espalda y fractura de mandíbula”, contó.

Ante la situación, Laura explicó que los médicos que los atienden no recomiendan que Nicolás, el más afectado, regrese a Salta vía terrestre. “Los médicos están preparando una derivación. Por la fractura nos piden que no vuelva por tierra. Yo voy a tramitar el avión sanitario”, explicó.

Del accidente supo que “iban en la ruta, lo único que llegaron a comentarme anoche fue que un camión les dio de atrás, les hizo hacer unos trompos y quedaron a un costado de la ruta”, detalló la mujer a InformateSalta.