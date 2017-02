Gómez: “Yo quiero que Mazzone sea candidato político”

Tras la sentencia contra el ex intendente de El Bordo, su abogado defensor René Gómez, explicó que no fue inhabilitado políticamente por lo que lo aconsejará que se presente en las próximas elecciones.

El ex intendente de El Bordo, Juan “Chicho” Mazzone fue condenado este mediodía a una pena de 3 años de prisión condicional en la causa por corrupción de menores, sin embargo, el fallo no lo inhabilita políticamente.

Al respecto, su abogado defensor, el doctor René Gómez, expresó su deseo de que se presente nuevamente. “Hay algo que me gusta mucho y que le va a molestar a mucha gente, yo quiero que Mazzone sea candidato político. Tiene que decirlo el, pero yo lo voy a aconsejar en ese sentido,” dijo.

Además, comparó la decisión con las que tomaba el Rey Salomón, en las que pretendía dejar bien a todas las partes. “A mí no me dejan bien. Tengo la suerte de que la fiscal sepa que se equivocó totalmente en la merituación de la pena, de algo para mí no es delito. Ya tomaré yo los recaudos después,” indicó.

Finalmente, expresó su disconformidad con la sentencia. “Yo estaría conforme como hombre derecho si lo hubieran absuelto, porque yo sigo insistiendo que estos hechos no constituyen delitos,” concluyó el letrado.