“Sin el triunfo de Salta, distinta hubiera sido la historia”

Los salteños honran el legado del general Manuel Belgrano, en el día en que se cumplen 204 años del histórico triunfo del Ejército del Norte contra las tropas realistas, comandadas por el creador del pabellón nacional quien marcó una hazaña trascendental y una victoria importantísima para la independencia nacional.

Para profundizar en el tema, InformateSalta dialogó con el Dr. Jorge Skaf, presidente del Instituto Belgraniano de Salta, quien amablemente concedió unos minutos para analizar la trascendencia de la batalla. “Es un hito primordial para la libertad de la Patria y la posterior independencia, es la batalla más grande en los suelos del viejo virreinato”, comentó.

Sobre este punto, Skaf explicó: “Es la batalla más grande librada en nuestro suelo, por la cantidad de hombres, elementos bélicos, animales, cañones, etc.; pero no solo por lo grande del acontecimiento y lo enorme de la batalla, sino porque a partir de la batalla hay un punto de inflexión, porque los españoles nunca más pudieron avanzar al sur”.

InformateSalta le consultó a Skaf qué fue lo que ocurrió el día posterior a la batalla, el 21 de febrero de 1813, a lo que el doctor analizó: “Apelando a la inteligencia y al material, imaginemos que con tantos muertos y heridos, lo primero fue el dolor; si bien hablamos de un triunfo tremendo y glorioso, el día después marca lo que dejó la batalla, los muertos que fueron sepultados juntos, tanto patriotas como realistas, “vencedores y vencidos”.

Skaf consideró que esta actitud, por parte del general Belgrano, denota la magnanimidad, la hombría y el don de gente por parte del prócer, quien no solo no fusila a los realistas, facultad a la cual podría haber recurrido, sino que incluso los deja marchar bajo la promesa de no volver a empuñar las armas contra la Patria.

Finalmente, el presidente del Instituto Belgraniano destacó el respeto y el reconocimiento que los salteños siguen rindiendo al general, honra que puede igualarse con la figura de Güemes, recordando que junto a la figura de José de San Martín, constituyen los tres máximos padres de la Patria y contribuyeron a la libertad del territorio. “Si no hubiera sido por el triunfo de Salta, distinta hubiera sido la historia”, concluyó.