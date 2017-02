En Apolinario Saravia pagar un servicio cuesta $5 más por boleta

El periodista Carlos Siles denunció que en esa localidad existía un Pago Fácil en las oficinas del Correo que no funciona desde año pasado. Vecinos deben pagar sus facturas en otro local que les cobra un plus.

Pagar un servicio en Apolinario Saravia, en el departamento Anta, tiene un “plus”. Así lo manifestó el periodista de esa localidad Carlos Siles, quien además arremetió contra el jefe de la delegación del Correo Argentino del lugar.

“Desde mediados del año pasado, la oficina de cobro del Pago Fácil que opera dentro del Correo local no funciona. No sabemos porque. Es la única oficina donde cobran cualquier boleta de servicio y otros ítems donde no te cobran ningún otro importe aparte de lo que dice la boleta,” dijo a FM Profesional.

Carlos Siles

En este sentido, el comunicador explicó que tras el cierre, un local de la misma firma comenzó a funcionar detrás de las instalaciones del correo, pero además del importe cobra $5 extra por cada boleta. “Te dicen que sino vayas a Joaquín V. González, que está a 100 kilómetros,” indicó.

Al parecer, el jefe de la delegación no realizaría las gestiones correspondientes para que vuelva a funcionar la oficina en el edificio porque sería accionista del Pago Fácil, único local autorizado para cobrar en el pueblo.