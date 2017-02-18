Continúa vigente el alerta meteorológica para Salta

SOBRE EL AREA DE COBERTURA CONTINUAN REGISTRANDOSE LLUVIAS Y TORMENTAS AISLADAS, ALGUNAS DE ESTAS PUEDEN ALCANZAR INTENSIDAD FUERTE O SEVERA, PROVOCANDO ABUNDANTE CAIDA DE AGUA EN CORTOS PERIODOS, INTENSAS RAFAGAS, FUERTE ACTIVIDAD ELECTRICA Y CAIDA DE GRANIZO. LA INTENSIDAD DE LOS FENOMENOS TENDERA A DISMINUIR GRADUALMENTE ENTRE LA NOCHE DE HOY Y LA MAÑANA DEL DOMINGO 19. SE DETERMINA EL CESE PARA EL NOROESTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, EL SUDESTE Y CENTRO DE CORDOBA, EL SUR DE ENTRE RIOS, Y EL SUR DE SANTA FE.