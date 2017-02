La "dieta de los 13 días" para bajar un kilo cada 24 horas

La dieta de los 13 días es uno de los tratamientos más efectivos para bajar rápido de peso en pocos días.



Esta dieta es un plan de alimentación creado para los astronautas y sus viajes al espacio. Este régimen alimenticio ha tenido una popularidad avasalladora siendo una de las dietas preferidas por las mujeres, ya que si se cumple al pie de la letra las instrucciones se puede bajar hasta 1 kilo por día.



La dieta de los 13 días o también llamada la dieta de la NASA tiene un exigente menú y poco variado, ya que solo son 7 días y luego se repite el mismo ciclo que al inicio. Obviamente, antes de de una persona se someta a cualquier dieta, se recomienda la opinión y asesoría de un especialista médico.



Dieta de los 13 días



Día 1: En el desayuno hay que tomarse una taza de café sin azúcar. La cantidad es ilimitada, o sea se puede repetir las veces que uno quiera. A la hora de almuerzo hay que comer 3 huevos duros con verduras y tomates. Las verduras pueden ser pepino,zanahoria,acelga,etc. Para terminar el día a la hora de comida hay que comer un trozo mediano de carne roja o pollo a la plancha.



Día 2: En el desayuno se puede elegir entre té o cafe sin azúcar y no hay limitaciones. En el almuerzo un pedazo de bife de ternera acompañado con ensaladas, como lechuga,apio,espinaca,etc. En la comida solo se puede comer 5 trozos de jamón acompañado de un yoghurt descremado sin azúcar.



Día 3: En este día se sigue manteniendo el te o café sin limitaciones, pero se puede agregar una tostada. En el almuerzo ensalada de apio, lechuga, tomate y espárragos y de postre una naranja. En la comida, un mix de frutas acompañado con un yoghurt descremado sin azúcar.



Día 4: El desayuno es exactamente igual al día 3. El almuerzo es más variado y contundente, 7 trozos de jamón, 1 huevo duro y 3 zanahorias ralladas. Para terminar, en la comida se repite lo mismo que el día 3.



Dia 5: En el desayuno se tiene que comer 5 trozos de jamón cocido, te o cafe sin azúcar y 1 taza de zanahorias hervidas. En el almuerzo 2 pedazos de pescado cocido o a la plancha, 1 taza de zanahorias hervidas y 1 tomate. En la comida un trozo de pollo o ternera cocido o a la plancha.



Día 6: En el desayuno se elige entre té o cafe sin azúcar. A la hora de almuerzo un cuarto de pollo asado sin piel sazonado con limón y de acompañamiento una ensalada a gusto. En la comida 2 huevos duros mas una taza de zanahorias ralladas.



Día 7: En el desayuno se replica lo mismo que el día 6. En el almuerzo un trozo de filete de ternera o de pollo a la plancha y de postre una naranja. En la comida se puede elegir cualquiera de los días anteriores.



Luego se comienza de nuevo hasta completar los 13 días.



La dieta de los 13 días no se caracteriza por ser una dieta muy variada, sino que al contrario una de las desventajas que tiene este régimen es que se pasa mucha hambre mientras se hace la dieta, por lo que se recomienda el uso de algún inhibidor del apetito. Como ya se dijo, siempre es bueno antes de comenzar cualquier tipo de dieta consultar a un experto médico, ya que cada persona tiene un organismo distinto.



Además, el desafío de mantener esta baja de peso en el tiempo es alto, y dependerá del cambio de hábito de las personas respecto de las cantidades y tipo de alimentos que comen. - See more at: http://www.contextotucuman.com/nota/3950/la-dieta-de-los-13-dias-para-bajar-un-kilo-cada-24-horas.html#sthash.6xm0pEeM.dpuf