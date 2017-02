Clausuran el after Aurelio 2

En un trabajo del área de control de la municipalidad de la ciudad a cargo de Nicolas Avellaneda, se logró clausurar el "famoso after" Aurelio 2, ubicado en la esquina de calle Pellegrini y Pasaje Baigorria.

El operativo se realizó durante toda la noche, hasta la mañana de hoy, donde quedó fielmente demostrado que este lugar funcionaba como un sitio de tipo After Hour, donde chicos y jóvenes asisten en gran cantidad luego del horario de cierre de los boliches y pueden seguir consumiendo bebidas alcohólicas en demasía y hasta bailar entre las mesas.



Aurelio 2 cuenta con dos puertas, la principal que da a calle Pellegrini (foto perciana verde) que mayormente durante el horario "fuerte de la noche" permanece cerrada, a diferencia de la segunda puerta ubicada sobre el pasaje Baigorria (foto puerta color gris) es por donde ingresa la clientela, previamente golpeando la puerta. Luego personal del negocio sale y chequea que no exista personal de control municipal o policial y recién los deja ingresar. El volumen de la música se mantiene bajo a tal punto que desde la calle no se llega a escuchar a simple vista, todo un "modus operandi" ilegal.