Denuncian el borrado intencional de historias clínicas en un sanatorio

La denuncia realizada el jueves pasado por el administrador general de la Clínica Güemes, según lo informado por fuentes policiales, abrió un abanico de sospechas en torno al móvil del sabotaje que sufrió dicho establecimiento médico en los últimos días. Hay un sinfín de rumores y comentarios, entre empleados, directivos y pacientes sobre los motivos.



El hecho fue denunciado por el administrador general de la clínica ubicada en la esquina de Adolfo Güemes y Gral. Güemes, quien se identificó en la Comisaría Primera.

El directivo reveló que una empleada administrativa fue quien dio el aviso en horas de la mañana sobre la desaparición de los archivos de una de las computadoras de las oficinas del administrador. Al verificar el alerta de la empleada, el denunciante pudo efectivamente advertir que los archivos de datos no estaban, como así también habían borrado parte del sistema general, accionar que para el administrador fue intencional. Esto tendría como objetivo causar un daño en particular.



Explicó que el personal técnico de la clínica fue convocado y tras varias horas de tarea, lograron recuperar parte de la información robada, aunque no toda. El directivo indicó que se trataría de una acción intencional, no obstante, no la relacionó la maniobra con ningún hecho determinado.



Al respecto, la policía investiga varias hipótesis que parten desde la posibilidad de que el borrador intencional sea como consecuencia del enojo de algún empleado, una maniobra tendiente a borrar determinada información que podría ser necesaria en un juicio laboral o bien se trataría de un conflicto de intereses interno entre directivos.



Tampoco se descarta que haya algún vínculo con alguna denuncia realizada en contra de la clínica por un hecho de mala praxis. En tanto, la policía trabaja en busca de establecer lo sucedido, y para ello se analizan las imágenes de la cámara de video de seguridad interna del centro médico.