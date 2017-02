La sobrina de Macri saludó a Cristina por su cumpleaños y la destrozaron

Naiara Awada, la sobrina de Juliana Awada y Mauricio Macri, dijo recientemente en una entrevista que no quería opinar de política. "Cualquier cosa que diga me puede jugar en contra y todavía estoy formándome como persona, ideológicamente. Me dedico al arte. Me encantan los actores que militan y son apasionados, pero no es lo que más me interesa", expresó en esa oportunidad.

Sin embargo, ahora no pudo evitar la tentación de saludar a Cristina Kirchner por su cumpleaños y dedicarle elogiosas palabras, algo que seguramente no les habrá caído muy bien a sus tíos. No así a su papá, el actor Alejandro Awada, quien hace tiempo declaró públicamente su simpatía por la gestión de la exmandataria.

"¡Feliz cumpleaños a la que con muchos errores me dio tantas alegrías! Gracias por tanto @CFKArgentina", escribió Naiara en Twitter. Además de elogiar a Cristina, dejó en claro su opinión y dijo que durante el gobierno kirchnerista también hubo errores.

Feliz cumpleaños a la que con muchos errores me dio tantas alegrías ! Gracias por tanto @CFKArgentina — Nai Awada (@AwadaNai) 19 de febrero de 2017

Después del mensaje, muchos la bancaron y otros salieron a criticarla. "El que te va a dar tu mayor alegría es tu tío Mauri. Digo, ya que vas a ir al Bailando colgándote de su apellido y de su cargo", escribió, por ejemplo, @VickyDeLen5.

Otros la felicitaron por su valor para opinar sobre política.

"¡Qué maravilloso que puedas expresar lo que sentís realmente! #VamosAVolver #FelizCumpleCristina", comentó @agoslau. "Como te banco, nena. ¡Éxitos!", le dijo @emideltaladro.