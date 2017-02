Corridas, gases lacrimógenos e incidentes en la carpa de Quijano

Durante la noche del domingo, en la carpa bailable, “Yonar”, ubicada en Campo Quijano, se registró un desorden de grandes magnitudes, que dejó como saldo varias personas heridas – entre ellos efectivos de la policía – y otras tantas intoxicadas que fueron trasladadas al hospital local.

Al respecto, Miguel Velarde, jefe de Prensa de la Policía, ante las cámaras de Canal 11, sostuvo que mucha gente resultó afectada producto de algún agresivo químico porque aducían que no podían respirar y les molestaba los ojos. “Se está trabajando con todos los operativos necesarios para tratar de contrarrestar el accionar de la gente que no va a divertirse sino a provocar desorden”, dijo.

En ese marco, sostuvo que hay personal herido con cortes en el rostro, otros con traumatismo en distintas partes del cuerpo, y también se registró el ingreso de cinco personas mayores al hospital local, quienes quedaron en observación por algunas horas y después fueron dados de alta.

Con respecto a los responsables de arrojar los gases, aseguró que los testigos aseguran que eran personas con un uniforme negro. “La policía cuenta con algunos agresivos químicos que son permitidos para control de desórdenes pero que no son de este tipo. Igual se practicó una requisa en los efectivos que estaban en ese momento operando en el baile, y hasta el momento el resultado fue negativo”, agregó.

No obstante, aclaró que si es que se determina que algún efectivo policial hizo uso de algún agresivo químico, seguramente se van a tomar las medidas disciplinarias correspondientes. “Hasta el momento de la investigación no arroja que algún personal policial lo haya hecho no hay alguna acusación directa en contra del personal policial”, sostuvo.

Por último, aclaró que se está viendo el tema del personal de seguridad privada que se desempeña ahí, y que tipo de vestimenta usa para determinar si existe algún tipo de responsabilidad. “La policía desde su lugar está haciendo las investigaciones correspondientes para determinar si existe algún tipo de responsabilidad de algún efectivo que haya operado en esa bailanta”, finalizó.