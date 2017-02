Con un especial repertorio folclórico romántico, vuelve Silvestre

"Silvestre canta folclore romántico" es el disco donde, José Luis Rodríguez, nombre real de Silvestre, se anima a ponerle su voz a clásicos del cancionero folclórico argentino, entre ellos "El Arriero", de Athualpa Yupanqui; "Canción del adiós", de Horacio Guarany; y "Tonada de un viejo amor", de Eduardo Falú, entre otros.

Es el debut en este género de un autor y compositor que está más identificado con el rock, en los albores de su carrera, y las baladas.

Destacó que una vez que tuvo en sus manos los temas se los hizo escuchar a Fernando Isa, representante de Los Huayra. Fue él quien se interesó sobre su proyecto. "El primer tema que le puse fue ‘El Arriero’. Después de escuchar los arreglos y la manera de interpretarlo, me preguntó cuántos temas tenía grabado. Cuando le dije que tenía cinco, inmediatamente, me pidió que grabara cinco temas más para hacer un disco. Yo no grabé para hacer un disco sino para incorporarlo a mi repertorio. Isa me dijo que le encantaba la manera que yo tenía de cantar el folclore. Me dijo que no perdía la esencia folclórica ni la esencia de Silvestre. Abrís la boca y sos vos, me dijo".

Quienes deseen revivir los mejores clásicos, interpretados por Silvestre, podrán hacerlo la noche del 24 de febrero, a partir de las 23 hs. en Amnesia.