Alertan sobre estafas con viviendas prefabricadas

El sueño de la casa propia, frustrado por una mentira. El propietario de la empresa Vivienda.com, cuyo local está ubicado en calle Mendoza, entre Florida e Ituzaingó, fue señalado por al menos 15 personas como un estafador.

Marcela, en diálogo con InformateSalta, contó que al igual que otras personas, fue víctima de este hombre, con quien mantuvo una relación de pareja. “Yo lo conocí, nos pusimos de novios, al poco tiempo nos fuimos a vivir juntos. Estuvimos casi un año. Yo vendí la casa que tenía para construir y a mitad de la obra nos peleamos y me dejó con la casa parada, sin nada. Me mudé y me dejó sin nada,” dijo.

La mujer atravesó por esta situación hace 2 años, pagó $250 mil pesos pero nunca pudo tener su casa terminada. “Me dejó la casa sin puertas, sin ventanas, sin baño, sin electricidad. Yo tengo todo, el contrato, los recibos que le pagué, todo. Yo nunca más hablé con él. La última vez que estuvo en la puerta de mi casa, directamente yo le dije porque no me terminaba la obra, se subió a la camioneta y se fue,” relató.

Sin embargo, y ante las amenazas de él y por miedo a sufrir represarías no quiso realizar ningún tipo de denuncias, hasta ahora, que se dio con que otras personas se encuentran en la misma situación.

“Hay una chica de Güemes damnificada. Me tomé el atrevimiento de contactarme. Entonces me contó que este tipo la había estafado y le había hecho como $100 mil por eso hizo la publicación en Facebook,” manifestó.

A partir de ello, y al ver que no está sola, Marcela buscará contactarse con los demás estafados y de esta manera tomar una acción en conjunto. “Juntarnos entre todos y ver que se puede hacer, que nos asesore alguien y hacerle entre todos algo. Ese tipo no puede seguir estafando, a todos lados se va,” finalizó.