Crimen de Jimena Salas: No hay querellantes ni sospechosos descartados

La constitución de un abogado querellante en el caso es un dato falso, pues la única manera de que eso suceda, según la Ley, es cuando la fiscalía imputa el delito a un determinado sospechoso, algo que todavía no ha sucedido.





El artículo 108, del Código Procesal Penal de Salta, vigente desde el año 2011, establece que la presentación del querellante, figura penal que representa al deudo más directo de la víctima, en este caso el viudo de Jimena Salas, recién se podrá incorporar como parte al momento en que haya un sospechoso.

InformateSalta pudo establecer que la norma legal que señala la oportunidad para que la querella se realice dicho trámite, señala lo siguiente: “La instancia podrá formularse a partir del decreto de apertura hasta que el Fiscal solicite la remisión de la causa a Juicio por ante el Juez de Garantías, quien la resolverá en el plazo de tres (3) días. Si la presentación fuere extemporánea, el Juez de Garantías devolverá al interesado el escrito con copia de la resolución que la declara inadmisible”.





Este artículo, el 108 del Código Procesal Penal , echa por tierra la información que un medio local difundió respecto al caso, lo cual deja en evidencia la falta de verificación del dato aportado por la fuente, otra cortesía del joven abogado que desde hace semanas intenta ser atendido en la Unidad de Grave Atentado contra las Personas.

El letrado, sin embargo, dejó en evidencia la enorme preocupación que tiene por su cliente: Nicolás Cajal, esposo de Jimena Salas, hallada asesinada el viernes 27 de enero pasado en su casa del barrio San Nicolás, en la localidad de Vaqueros.











La insistencia por presentar al viudo como inocente, y dejarlo de lado como sospechoso del crimen, no hace más que dejar en evidencia un marcado interés por salvar al cliente, incluso por encima de que se conozca la verdad de lo sucedido con Jimena Salas.





La constitución de querellante recién al momento en que la fiscalía da a conocer el decreto de imputación, no se trata de un asunto sometido a jurisprudencia, sino de un paso formal, conocido por todos los abogados que litigan en el fuero penal.





Por ello, la noticia difundida ayer abrió una serie de interrogantes en los mismos pasillos de la ciudad judicial, donde algunos jueces y abogados se preguntaron qué es lo que se busca con esta maniobra. Incluso muchos quieren saber ahora con mayor amplitud si Cajal realmente no tiene nada que ver con el crimen.

Autor material e intelectual





Al respecto, algunos penalistas profundizar en el hecho de que la coartada brindada no tenga grietas al momento de hallar el cuerpo de su mujer o respecto a dónde estuvo al momento del crimen e incluso ante el hecho de que un posible cotejo genético no lo vincule, no necesariamente lo desliga como un posible autor del crimen.





Y, en ese sentido, recordaron que hay dos clases de autor en un crimen, el material, el cual ejecuta el asesinato y el “intelectual”, quien “encarga” u “ordena” el hecho delictivo, en este caso el homicidio, por lo que aún es muy prematuro asegurar que Cajal está totalmente descartado como sospechoso.





A ello se suma la extraña actitud que tuvo al momento de que se produjo el hallazgo del crimen, pues el viudo apenas si tenía unas pequeñas manchas de sangre en sus dedos, algo que podría indicar que no tuvo la reacción que se espera en estos hechos, como la de intentar reanimar a la víctima.





Sumado a ello, Cajal prácticamente logró pasar desapercibido en todas las marchas realizadas por Jimena Salas, por lo que se desconoce cualquier ápice de su dolor o su reclamo por justicia, siendo su voz la de su abogado, quien se muestra más preocupado por lavarlo de toda sospecha.





“A veces más es menos”, dice el dicho, por lo que la insistencia en mostrar a Cajal ajeno de toda sospecha, podría tener dicho efecto, con el agravante de arrastrar ciertas versiones periodísticas de un medio en particular a sustentar una teoría que, por ahora, no está descartada.





Los investigadores, claro está, apuestan a una estrategia que saca de quicio a los medios que buscan saber del caso. Se trata de mantener un cerrado hermetismo, lo cual no significa que no haya movimiento en la causa, ni que tampoco que no se cuente con pruebas, como las de orden genéticas, simplemente se trata de esperar hasta poder brindar una información certera respecto al caso.