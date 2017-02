Periodista catalogó a Hebe y Carlotto como "dos viejas oportunistas, sinvergüenzas"

"El Gobierno kirchnerista tiene emblemáticos boludos, por ejemplo, Estela de Carlotto que fue al programa de Mirtha Legrand y dijo 'yo no estuve mucho con Cristina (Fernández de Kirchner) , simplemente la apoyé. Al otro día la estaba aplaudiendo en la fundación esta de la mugre que tienen", expresó el periodista.

" ¿No sabían que Milani era represor? ¿cómo investigaban durante tanto tiempo a todo el mundo y cantaban 'a dónde vayan los iremos a buscar'?, y lo tenían ahí al lado. La vieja, la comadreja esta de (Hebe) Bonafini no se dio cuenta que tenían un represor como Jefe (del Ejército) . Esto demuestra cómo han usado a los derechos humanos estos hijos de puta y abusado de los derechos humanos y como se han cagado en la gente", agregó.

" Están los pañuelos blancos y los pañuelos sucios . Los pañuelos blancos son los que lucharon por los derechos humanos, las madres que iban a la Plaza (de Mayo) y lucharon y tienen unos huevos como dos Fiat 600, y los padres de la Plaza. Estas son dos viejas oportunistas, sinvergüenzas", completó el conductor para referirse a Carlotto y Bonafini.

La teoría "secreta" sobre la muerte de Nisman. En el mismo contexto de su programa, Etchecopar compartió con sus oyentes algo que le contaron: " Me dijeron que cuando (Jaime) Stiuso no se quiso hacer cargo de (Alberto) Nisman , lo llamaron a (César) Milani . Porque tenía que hacer la SIDE la operación de la logística de la muerte de Nisman , y Milani se hizo cargo", sostuvo el profesional.

"Me llamó un servicio conocido el otro día, que no sé como se llama porque se hace llamar 007, me dijo 'Milani estaba en el subsuelo del departamento de Nisman cuando lo mataron. Que se investigue esto también", completó.