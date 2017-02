Paritarias: Hoy será la primera reunión con docentes

Los docentes mantendrán encuentros hoy, a partir de las 15, con funcionarios provinciales. En medio de un clima de desacuerdo con los topes de Nación, gremios docentes iniciarán la negociación.

Los encuentros con el sector de la educación arrancarán cerca de las 15 y se extenderán hasta cerca de las 19.30, en el Grand Bourg, indicó El Tribuno. Mañana, en tanto, será el turno de los gremios de la salud y la administración central. Las reuniones serán en un ámbito particular, ya que los gremios docentes que tienen representación nacional no quieren sentarse a negociar, mientras no se abran las paritarias a nivel país.

Está estipulado que hoy el Gobierno de la Provincia realice la primera oferta a los trabajadores. El agravante de esto es que Parodi ya anticipó que están arrancando desde atrás por la falta de fondos nacionales.

La situación es delicada debido a que una porción del 15% se financia con fondos nacionales a través de dos conceptos: incentivo docente y fondo compensador. El incentivo docente va a quedar congelado en 1.210 pesos y el fondo compensador va a tener una reducción del 25% en su financiamiento”, señaló la semana pasada.

El jefe de Gabinete Carlos Parodi, indicó que esa merma significa un “desfinanciamiento para la Provincia de aproximadamente 230 millones de pesos, que es más o menos lo que cuesta un punto (porcentual) de incremento (salarial) para toda la administración pública, por lo que arrancamos como un casillero con menos uno”.