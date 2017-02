Alejada de los medios, Liliana Mazzone hizo pública su carta de renuncia

La familia Mazzone sigue dando de qué hablar. El viernes Juan Rosario, mejor conocido como Chicho ex intendente de El Bordo, fue condenado a tres años de prisión condicional por corrupción de menores. Durante el proceso, su prima, Liliana y ex titular de la Casa de Salta, realizó polémicas declaraciones y publicaciones en Facebook en torno al caso. Ayer hizo pública su renuncia al cargo.

Su presencia en el juicio y sus expresiones al respecto generaron el repudio de distintos sectores, a pesar de haber señalado en diálogo con InformateSalta que: “Mezclan todo con esta historia cuando estoy es la defensa de un juicio como abogada. Mal que les pese mi matrícula sólo estuvo bloqueada mientras fui diputada, después puedo actuar como abogada, es muy elemental el ataque contra mi persona”. Finalmente renunció a su cago en la Casa de Salta.

El primero en confirmar la noticia fue el propio gobernador, Juan Manuel Urtubey, durante los actos en conmemoración a la Batalla de Salta. Luego, a pesar de los insistentes llamados de este medio al celular de la legisladora, ella decidió hacer silencio y publicar su carta de renuncia.

“No es mi intención causarle ningún daño por mi accionar como abogada defensora de la causa Mazzone. Aclaro que he actuado, en el libre ejercicio de mi profesión de abogada, que nada tiene que ver con el cargo que desempeñaba en la Casa de Salta y que no es compatible con mi profesión”, expresó por escrito.

Recordando que su “compromiso con el proyecto político sigue intacto”, se manifestó en contra de las “personas que me atacaron”, aunque precisó que seguirá militando.