Constanza Martínez vuelve a dar que hablar con “Muy Cat”

Desde los 9 años, Constanza Martínez sabe que su destino es la música. Ganando desde muy temprana edad el reconocimiento y cariño de quienes la vieron lucirse en el escenario, “La Coni” plantea darle un giro a su carrera artística.

Luego de haber pasado hasta las instancias finales de “Talento Argentino”, formó parte de “Son Ellas”, trío con el que continuó conquistando escenarios hasta el 2016, momento en el que decidió abrir sus alas para un nuevo desafío: ser solista.

Auténtica

“No me sentía cómoda siendo algo que en realidad no soy: no me gusta subirme a tacos, es algo que no tiene nada que ver con mi personalidad”, dice Constanza en diálogo con InformateSalta. Buscando su estilo personal, atreviéndose a cambiar de piel para ser más fiel a sus ideales, “La Coni” refuerza sus apuestas mostrándose como es: una mujer talentosa que no necesita tacos para estar a la altura de las circunstancias. La acompaña en cada paso, su productor Sebastián Choque.

Como adelanto a su próxima placa, que saldrá a la luz a mitad de año, “La Coni” presentó “Muy Cat”. Este primer single, de estilo cumbia pop, cuenta con un video que ya hace furor en las redes.

“Esperábamos cerca de 10 mil reproducciones y ya vamos por las 130 mil”, calcula Constanza a menos de una semana de haber dado a conocer el clip dirigido por Pablo Garzón. La misma contó con una producción notable y con la participación de Paula Alderete y Tipas, compañía de danza femenina, DJ Treekoo, Filin Dúo y Gastón Fleckenstein. Su despliegue le valió ser tendencia en las redes desde el momento en el que subieron el clip el pasado 14 de febrero, cosechando más de 130 mil reproducciones en menos de una semana.

“Fueron dos meses de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, de mucha dedicación para que se vea un video de calidad, diferente a lo que estamos acostumbrados a ver”, dijo Constanza Martínez a InformateSalta, a lo que agregó que “Muy Cat” no será el único video que sacará hasta el debut de su nuevo álbum. Según planea la cantante, sacarían 4 clips más en los que interpretará diferentes estilos y géneros. “Muy Cat es una cumbia pop, pero la idea es ir por todos los géneros: electro, rock, pop, latino, siempre dejando de lado el folclore que ya es una etapa cerrada para Constanza.