Habló el carrero que perdió el ojo: “Me tengo que recuperar algún día”

Hace pocos días atrás, se produjo un enfrentamiento entre los carreros y policías, en el cual un carrero perdió uno de sus ojos, a causa de un golpe que recibió en el cruce. Esto fue días posteriores a que los mismos carreros protagonizaron una gresca contra los proteccionistas de animales durante un desfile en el monumento a Güemes.

Ahora, Gregorio Ramos dialogó con Somos Salta, donde mostró cómo quedó su rostro tras perder su globo ocular. En la misma entrevista, afirmó que en el día que se produjeron los incidentes con los policías, solamente se movilizaron en reclamo de la detención de mujeres carreras. “Nosotros salimos por la situación de las chicas que están presas, por eso salimos en la caminata, nada más, no íbamos a hacer nada más”, declaró.

Del mismo modo, negó rotundamente que se haya otorgado un pago o un bolsón de alimentos a los carreros que se sumaron al desfile como a la manifestación: “En ningún momento se dijo que se paga $35 a ningún carrero, a nadie se dijo que se le iba a pagar, a dar bolsones”.

Por otra parte, Gregorio relató lo ocurrido en el choque con la policía. “Cuando nos agarraron en el matadero, nos bajaron, me pegaron en el ojo; nos seguían pegando en el móvil”, aseguró en su versión de los hechos y agregó: “Hasta llegar al destacamento un compañero les decía que llamaran una ambulancia porque estaba perdiendo demasiada sangre, pero me seguían pisando en la panza, en el mismo patrullero”.

“Se demoró demasiado la ambulancia en venir a buscarme, si no gritaba mi compañero, capaz que me seguían pegando”, aseveró el carrero y concluyó: “Ya perdí mi ojo, pero me tengo que recuperar algún día”.