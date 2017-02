El abono del fútbol por TV costaría entre 15 y 20 dólares

Esta tarde se abrirán los sobres de las ofertas presentadas por las tres empresas interesadas en televisar el fútbol argentino y desde la Comisión Normalizadora ya anticiparon cuánto costaría el abono para poder ver el torneo local por TV.

Carolina Cristinziano, integrante de la Comisión Normalizadora, aseguró en diálogo con radio La Red que "no me parece ilógico pensar en un valor de entre 15 y 20 dólares para ver el fútbol. No sé bien cuál va a ser el número. Dependerá de cada compañía ya que algunas tienen su producción propia y otras no, eso se definirá una vez que se elija la oferta ganadora".

Redondeando el precio del dólar en 16 pesos, la especulación de Cristinziano va de los 240 a los 315 pesos, cifra que se deberá sumar al abono del cable que ya pagan los usuarios si es que deciden contratar el paquete para la próxima temporada.

Las propuestas comenzarán a evaluarse esta tarde y la idea principal de la Comisión Normalizadora es tomar una decisión antes del viernes. "Si sólo nos importara el valor que están dispuestos a pagar, sería más fácil, pero queremos hacer las cosas bien, pensar en lo que vamos a elegir", concluyó Cristinziano.