Construcción: “La obra privada se mantiene en una marcha normal”

Para quienes circulan por el macro centro de la ciudad, principalmente en la zona oeste, donde se encuentra barrio el Carmen, es posible observar una gran cantidad de edificios imponentes en construcción. Si bien el 2017 comenzó con grandes incertidumbres en la economía, algunos sectores se manifestaron con buenas expectativas.

El presidente de la Cámara de construcción en Salta, Guillermo Arroyo, dialogó con InformateSalta y analizó la situación del sector a casi dos meses de haber comenzado el año.

“Con respecto a la obra privada notamos que no tuvo una retracción fuerte. La parte inmobiliaria no se ha movido mucho, pero las obras no sufrieron retraso, siguen en una marcha más o menos normal. Han surgido muchos proyectos nuevos”, sostuvo.

El panorama no parece ser el mismo en el sector público, ya que se retrasó la llegada de fondos nacionales destinados a la construcción de viviendas.

“La obra pública tuvo un 2016 muy difícil, hubo una pérdida grande de mano de obra, se disminuyó el ritmo de trabajo. Sin embargo hubo un repunte en septiembre, octubre, gracias a fondos que comenzaron a llegar para la obra pública, obras de vivienda. Ahora estamos esperando que Nación mande un fondo para 1.600 viviendas que significan 2 mil puestos de trabajo. Vamos a tener una entrevista con el secretario de vivienda de Nación, el Contador Amaya, para conocer los motivos de la demora en el envío de fondos”, señaló Arroyo a InformateSalta.

En cuanto a los costos de la construcción, el presidente de la Cámara dijo: “Los aumentos fuertes en los insumos y materiales fueron hasta julio del año pasado, después los cimbronazos de aumento se sienten mcuho en octubre y en enero por la mano de obra que tiene una incidencia muy grande en el costo de la construcción.”