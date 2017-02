Vergonzoso: Robaron una estación sísmica de El Galpón, traída de Alemania

Germán Aranda, becario del CONICET, en diálogo con InformateSalta, explicó que una de las treces estaciones sísmicas, gestionadas a través de un convenio con la Universidad de Potsdam de Alemania, fue sustraída durante la semana pasada de la finca Saladillo, en cercanías a la ruta provincial Nº 45 y a 25 kilómetros de El Galpón, localidad que aún se recupera del fuerte sismo ocurrido el 17 de octubre de 2015.

La noticia, según explicó Aranda, fue dada a conocer por el encargado del mantenimiento y la revisión de los aparatos. “Estos instrumentos si bien son muy delicados y costosos no pueden ser revendidos, no tiene ningún valor para la reventa, no entiendo por qué se los llevaron”, sostuvo.

El joven explicó que se apropiaron del sismógrafo (cilindro de 25 cm. de altura, y un radio de otros 25 de color celeste) que va enterrado bajo suelo a una profundidad de 40 cm., una bolsa impermeable con un cubo digitalizador que es el encargado de guardar todo el registro fílmico, una batería y otros instrumentos operativos. “Todo fue removido, hasta el panel solar, lo único que quedó fue el soporte de madera”, dijo a InformateSalta.

Por último, explicó que ya se realizó la denuncia policial en El Galpón y se encuentran a la espera de novedades. “Cualquiera novedad nos será de mucha ayuda”, finalizó.