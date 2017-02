“Zama”: el título que marca el regreso de Lucrecia Martel

La nueva película de Lucrecia Martel ya tiene fecha de estreno: el 1º de junio llegará a las salas “Zama”, la pieza estreno de la cineasta salteña co-producida por Agustín y Pedro Almodóvar.

Este nuevo film se basa en la novela del escritor mendocino Antonio di Benedetto y está protagonizada por el español Daniel Giménez Cacho, que le da vida a un funcionario español “olvidado” en el Río de la Plata. El elenco lo completa Lola Dueñas, Matheus Nacthergaele, Juan Minujín, Rafael Spregelburd, Nahuel Cano, Mariana Nunes y Carlos Defeo.

La película está ambientada en los tiempos de la colonia española en el Gran Chaco, y su protagonista es Diego de Zama (el mexicano Giménez Cacho), funcionario de la corona española que pasa sus años de espera para un traslado a un mejor puesto, haciendo cosas que preferiría no hacer, traicionando, afirmando lo que no cree, actuando como si sus días no fueran parte de su vida sino un interludio que hay que soportar hasta que llegue su esperado traslado para reencontrarse con su familia.