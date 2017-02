Boreal se niega a cubrir un implante coclear para un niño con hipoacusia profunda

Giuliano Gallo nació prematuro el 2 de abril del 2013. Al momento de nacer tuvo un paro cardiorrespiratorio. Fue el comienzo de una triste historia, marcada por la falta de responsabilidad de instituciones médicas, por la injusticia y la crueldad con la que actúa la obra social Boreal.

“Giuliano venía muy bien en la panza, todos los estudios daban favorables. El problema es que nace en la semana 34. Yo empecé a no sentirlo y en el Hospital Público Materno Infantil me dijeron que no estaba respirando, que no tenía latidos y que yo no tenía nada líquido. Como mi doctora no estaba tuve que esperar desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde que me operaron, Giuliano nace con un paro cardiorrespiratorio”, relata la madre a InformateSalta, Eugenia Palacios.

El delicado estado de salud del pequeño derivó en diversas complicaciones que empeoraron el cuadro.

De acuerdo al testimonio de la madre, el respirador al que estuvo conectado Giuliano durante mucho tiempo le provocó una infección en los pulmones que derivó en neumonía: “Tuvo uno de los tratamientos más largos durante 21 días. Estaba en estado muy grave. El doctor Gutiérrez le ponen una medicación para salvarle la vida, pero los daños colaterales del medicamento generaron que pierda paulatinamente la audición. La medicación ataca la parte auditiva y va comiendo todas las células vivas del oído interno y las neuronas del oído y ataca la cóclea. Queda residual por años”.

Pese a otras patologías que el niño pudo ir superando, actualmente padece hipoacusia profunda bilateral neurosensoria, por lo que no puede escuchar ni aprender a hablar.

“La medicina que le salvó la vida fue contraproducente para su audición. No sabemos durante cuánto más va a afectar y durante cuántos años”, señaló la madre.

Más allá del sufrimiento por el delicado estado de salud de Giuliano, la familia padece las constantes negativas de la obra social Boreal en el cumplimiento de la cobertura que el pequeño necesita, tanto en medicamentos como en tratamientos.

Con mucho esfuerzo, los padres del niño pudieron trasladarlo hasta el hospital Italiano, en Buenos Aires, donde le realizaron estudios de audición y donde le informaron sobre la necesidad de someter a Giuliano a un implante coclear para que pudiese escuchar.

“Si llegamos tarde a la operación puede ser que nunca más pueda escuchar porque no sabemos cuánto más va a afectar la medicación residual”, lamentó a InformateSalta entre lágrimas la madre.

La intervención quirúrgica cuesta alrededor de 30 mil dólares por cada oído, lo que le significaría una inversión de casi un millón de pesos para la familia. Es por esto que iniciaron una campaña solidaria para recaudar los fondos.

La familia abrió una cuenta bancaria para recibir la colaboración de familiares, amigos y de quienes puedan hacer su aporte. Para quienes puedan solidarizarse con Giuliano, se pueden comunicar con la madre del niño, Ana Eugenia Palacios al número 155043112 o directamente hacer un depósito en la Cuenta bancaria de Banco Hipotecario es CBU 0440028-8 4000017866183-6, Caja de ahorro 4-028-0001786618-3.