Salvaje ataque de motochorros a una mujer en Tres Cerritos

Los precoces delincuentes, de entre 13 y 14 años, tomaron del cabello a su víctima y la empujaron al suelo para robarle de la mochila, hecho que finalmente no concretaron. “Me paralizó el miedo, me puse a llorar y tiritar”, contó.

Con total impunidad, delincuentes, de entre 13 y 14 años, a bordo de una motocicleta, atacaron a una mujer que se desplazaba de forma peatonal por Av. Reyes Católicos, cerca de una conocida estación de servicio de barrio Tres Cerritos, para tratar de arrebatarle la mochila.

La víctima, identificada como Julieta Brum, presidenta de la Fundación Pintando Salta con Valores, ante los micrófonos de AM 840, contó que los sujetos la tomaron de los pelos e intentaron quitarle por la fuerza sus pertenencias. “Del tirón caí al suelo y me golpeé entera, me paralizó el miedo, me puse a llorar y tiritar”, contó.

Lo más llamativo es que todo ocurrió a plena luz del día y a metros de una comisaría. “Me dirigía a la plaza a tomar el colectivo cuando pasó todo, no supe cómo reaccionar, me aferré a la mochila como si llevara con algo importante, creo me arriesgué demasiado”, dijo la mujer, quien finalmente evitó el robo.

Por último, explicó que producto del mal momento, no pudo dormir y tiene miedo de salir a la calle. “Estoy muy nerviosa, no puedo hacer las actividades que tengo que hacer, me siento perseguida”, finalizó.