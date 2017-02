Abusaron de una niña en Villa Soledad y no hay detenidos

Espantoso. Una niña de seis años fue víctima de un abuso sexual el jueves pasado en una vivienda ubicada en el Pasaje Las Artes, en Villa Soledad. Ante la gravedad de las lesiones que sufrió debió ser intervenida quirúrgicamente. Actualmente se encuentra internada con asistencia psicológica. Hasta la fecha no hay detenidos.

El padre de la víctima, cuya identidad no se dio a conocer para protegerla, denunció en las puertas de Ciudad Judicial lo ocurrido. Ofuscado explicó que no tiene una buena relación con su ex pareja y madre de la niña. También apuntó a la familia de su actual pareja.

“A mi nena la violaron, está muy mal psicológicamente. Vengo a pedir justicia porque no hay ni un detenido”, reclamó. Al mismo tiempo explicó que hay cosas que no le cierran. “A mi nena la encontró la madre del muchacho toda ensangrentada, la bañó porque dice que pensó que le había venido la menstruación a una nena de seis años, esto no tiene explicación”, dijo frente a los micrófonos de Radio Salta.

“Después dijo que entraron a robar a la casa, pero en la casa no falta nada. Yo tengo muchas sospechas, en esa casa todos los fines de semana hay fiestas, hay mala junta y la madre la dejó sola”, declaró.

Finalmente contó que la niña está muy afectada, “no habla, no quiere ver a la madre, cuando le preguntamos si quiere verla se pone mal, nerviosa y comienza a llorar”.

Intervino la justicia

Ante la delicada situación, la fiscal, Cecilia Flores Toranzos, de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, ordenó diligencias tras la denuncia del padre, entre ellas la declaración testimonial de familiares, mientras los policías avanzan con las pesquisas en el lugar del hecho.