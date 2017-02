Compró productos para su almacén y descubrió que todos eran "truchos"

Elizabeth, propietaria de un comercio ubicado en el barrio Mirador, zona este de la ciudad, cayó en manos de un hombre, que al hacerse pasar como un proveedor de la Red Minicosto, una empresa que se dedica a vender productos con ofertas en locales, la estafó.

En diálogo con InformateSalta, la mujer contó que ya en diciembre, un grupo de chicos se acercó hacia su almacén, sin embargo en esa ocasión, y por problemas económicos, no realizó ninguna compra, pero anoche atendió al sujeto y decidió adquirir lo que le ofrecía.

Pese a ser feriado, no sospechó en ningún momento. “Ayer vino un señor, con un catálogo, bien vestido, bien hablado, con una calculadora, una lista de precios, me dijo que día vendía cada producto, que me iban a poner el cartel. Yo estaba interesada. No fue una persona que vino, tiró las cosas y se fue, habló como una hora con nosotros,” contó.

Tras la conversación, la señora compró productos, tales como lavandina, desodorantes, shampoo, entre otros, por la suma de $2843. “La primera compra que quería era de 6 mil pesos, le dije que se de una vuelta la semana que viene para ver si llegó y me dijo que estaba cerrando la carpeta, que tiene que ser ahora. Me presentó una boleta, me hizo un historial de todo lo que le compré,” dijo.

Al intentar guardar los productos, su hijo descubrió la estafa. “Se puso a molestar de que se iba a bañar con los productos y cuando hace salta la tapita y salta que era como leche cuajada, empezamos a oler los productos, la lavandina era agua, los shampoo eran crema, los envases estaban en mal estado,” describió.

Lo más triste y que más bronca genera es que buscaba con esa compra poder levantar el negocio para poder ayudar a la salud de un ser querido. “Me pasó ahora con la peor situación económica que puede tener una persona. Tengo una persona muy enferma, que le tienen que hacer un implante de cadera y saqué la última moneda para ver si podía comprar y levantar el almacén porque lo venía haciendo caer. Pero nunca pensé que me iban a estafar en mi casa,” expresó.

Ya radicó la denuncia correspondiente y ahora espera poder dar con el parador del falso preventista, que se llevó su dinero y dejó productos no aptos para la venta.