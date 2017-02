Kosiner: "Pusieron en juego el patrimonio de los argentinos"

El diputado nacional Pablo Kosiner participó de la la reunión de Comisión de Comunicaciones e Informática, oportunidad en la que asistió el ministro Oscar Aguad con el fin de responder sobre el acuerdo entre el Estado y el Grupo Macri por el Correo.

Durante su exposición Aguad indicó que para él no hubo "conflicto de intereses" y que no es necesario dar participación a un organismo de control. En este marco Kosiner cuestionó subrayando que "negar el conflicto de intereses y creer que no hay que darle participación al organismo de control hace que hoy estemos en esta situación".

Correo Argentino - Seccional Salta

"Señor ministro: Esto no es una confrontación política es un pedido de informe de un tema muy delicado donde pusieron en juego el patrimonio de los argentinos”. “En esta negociación se actuó sin apoyatura técnica y es imposible negar que hay conflicto de intereses cuando hay acciones a nombre de los hijos del presidente" finalizó.

Declaraciones de Aguad en el reunión con diputados

Oscar Aguad asistió ayer al Congreso para responder preguntas en torno al polémico acuerdo entre el Estado y el Grupo Macri por el Correo y admitió que es probable que el presidente Mauricio Macri haya estado al tanto del tema, pero no por él. "El Presidente sabía, es probable que sí, pero conmigo no habló nunca", manifestó y publicó El Clarín.

El ministro de Comunicaciones dijo, además, que "la familia dueña del Correo tiene que pagar lo que debe" y volvió a manifestar que no hubo "conflicto de intereses" en el asunto. Posteriormente, Aguad precisó a Clarín que se refería al "Correo Argentino", la empresa que era propiedad de los Macri.

Oscar Aguad en Diputados

Lo dijo sin mencionar el apellido sobre el que gira todo el debate: Macri. Es que desde la oposición cargan contra el funcionario denunciando conflicto de intereses. Al resumir este punto, un diputado kirchnerista apeló a una imagen: "Macri está de los dos lados de mostrador", lanzó.

