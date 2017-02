Elecciones: Rodríguez catapultó a Ovejero como candidato

En el marco de un nuevo año electoral, el ministro de Gobierno de la Provincia, Juan Pablo Rodríguez, ante las cámaras de Canal 9 de Salta, reveló que le gustaría que Mariano Ovejero, actual ministro de Cultura y Turismo, pueda competir para el cargo de Diputado Nacional aunque aclaró que es un gusto personal y que no lo conversó con el gobernador Urtubey.

El funcionario argumentó que Ovejero está capacitado para llevar al Congreso de la Nación un perfil de Salta turística. “Yo siempre digo que hay que tener voluntad y vocación, no podés obligar a alguien que sea candidato, pero bueno ya llegará el momento de definiciones, me encantaría en lo personal que Mariano pueda competir”, reiteró.

Mariano Ovejero, Ministro de Cultura y Turismo

Con respecto al sucesor de Urtubey en la provincia, aseguró que hay muchas personas que están preparadas para hacerlo y citó como ejemplos al vicegobernador Miguel Isa, Andrés Zottos, Carlos Parodi, y Sergio Leavy. No obstante, consideró complejo que la sociedad elija a otro Urtubey – ya sea Rodolfo o José – para conducir los destinos de la provincia en 2019. “Luego de 12 años, es como demasiado apellido”, dijo

Consultado sobre la posibilidad de Gustavo Sáenz, aseguró que sin lugar a dudas es uno de los potenciales reemplazantes del gobernador Urtubey. “Siempre el intendente de la Capital está primero en la grilla porque gobierna el municipio más importante con la mitad de la población de Salta y tiene una experiencia marcada”, dijo.

También se refirió al Partido Obrero, y aseguró que nunca le va alcanzar para gobernar ninguna provincia. “Los salteños no imaginan ser gobernados por el Partido Obrero, tuvieron una oportunidad histórica después del 2013, y no hicieron absolutamente nada, solo oponerse al sistema. Han tenido una enorme oportunidad de crecer y me parece que han fracasado”, dijo.

Por otro lado, realizó un balance de la gestión de Mauricio Macri y detalló que cuando cometieron los primeros errores y dieron marcha atrás, la sociedad aplaudió, pero ahora la situación es distinta porque siguen cometiendo equivocaciones, algunas increíbles. “Uno no puede entender como no hay un conjunto de asesores que le indiquen al presidente de que eso va a terminar mal indefectiblemente entonces me parece que estamos complicados en ese sentido”

Asimismo opinó sobre las posibilidades de Urtubey de ser presidente, y dijo que es una de las cinco o seis figuras que tiene proyección presidencial. “La única manera que Salta cambie de verdad es teniendo un presidente de esta tierra, se puede hacer muchísimo esfuerzo, se puede mejorar mucho se puede ir avanzando pero la única manera que esto se transforme de una vez por todas es con un presidente salteño.”

Por último, sostuvo que están trabajando para intentar que el Congreso Nacional autorice a la provincia a que los cargos nacionales se elijan con el sistema de boleta electrónica. No obstante, aclaró que los salteños irán dos veces a votar y no cuatro. “Si no se autoriza, vamos a votar con los dos sistemas, es más complejo, probablemente demore, pero preferimos demorar y no tener que ir cuatro veces a las urnas”, finalizó.