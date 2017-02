Assennato cuestionó a la Cooperativa que reclama una deuda

“No hay ninguna irregularidad ni falta de pago”, dijo el titular del Área Metropolitana, Matías Assennato a InformateSalta, mientras miembros de la cooperativa Nueva Salta reclaman en la puerta del edificio que les regularicen el depósito de los trabajos ya realizados.

Armando Condorí, tesorero de Nueva Salta contó la situación que atraviesan frente a los micrófonos de Fm Aries. “Estamos reclamando el pago de dos meses que nos deben, ya estamos cansados de la forma en la que se maneja el Área Metropolitana, Matías Assennato le da prioridad a las cooperativas que él acomodó y a nosotros que trabajamos hace diez años con la provincia y el municipio, nos deja casi afuera”.

Al respecto InformateSalta se comunicó con el titular de ese organismo para conocer a fondo la situación. “El tema pagos los estamos realizando esta semana. La cooperativas Nueva Salta no quiso hacer la factura porque ellos piden un aumento y nosotros el monto que habíamos establecido para pagarles no podemos hacerlo porque no tenemos factura. Si la emiten se realizará el pago”.

Sorprendido por el reclamo aseguró que “no estamos atrasados con los pagos, los hacemos por cuenta bancaria, a contra factura. Los trabajos se están realizando, así que no sé cuáles son las irregularidades”.

En ese sentido Condorí dijo que no lograron cobrar los trabajos realizados en enero y febrero. “Tenemos los certificados firmados por los centros vecinales y aun así no nos quiere atender”.

Finalmente respecto a que los montos que perciben, el funcionario dijo que los depósitos se hacen de acuerdo a lo estipulado por Unidad Central de Contrataciones (UCC).