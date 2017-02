¿Cristina quedará presa el 7 de marzo?

Luego de que la semana pasada el dirigente piquetero Luis D’Elía asegurara que la ex presidenta podría ser detenida tras la indagatoria del próximo 7 de marzo, se suman voces que coinciden esa versión. Ahora, el abogado de Cristina Kirchner, Gregorio Dalbón, deslizó que el juez federal Claudio Bonadio quiere detenerla “arbitrariamente”.



Por medio de una catarata de tweets, donde el letrado apunta al magistrado que procesó en dos ocasiones a la ex presidenta, señala que “a través de los hechos leídos al primer indagado, Oscar Leiva, el ignorante (se refiere a Bonadio), apunta a detener arbitrariamente a Cristina Kirchner”.



De todos modos, según Dalbón, “no existe argumento para dicha detención”. “Sería un acto inventado para satisfacer su ego y el de la foto de Clarín”, disparó el abogado que patrocina a la ex jefa de Estado, que el próximo 7 de marzo deberá declarar en indagatoria ante el magistrado, en el marco de la causa Los Sauces.



Según Dalbón, “Bonadio sabe que un acto como la detención taparía el juicio político o la investigación del juez Ariel Lijo a Mauricio Macri” por el acuerdo por el Correo Argentino. En este sentido, también dijo que “la detención de Cristina Kirchner tapa la corrupción de (Gustavo) Arriba descubierta por el fiscal Delgado que llegó hasta transferencias en Suiza”, en referencia a la causa contra el jefe de la AFI.



Pero además, el abogado de la ex mandataria anticipó que si Bonadio detiene a Cristina “será denunciado por privación ilegítima de la libertad, más allá del mal desempeño en el Consejo de la Magistratura”. En este sentido, aclaró que si ordena detener a la ex mandataria, “quedará plasmada la persecución”.



En un último mensaje, señaló que Bonadio tiene “una semana para pensar”, y aclaró: “Cristina no te tiene miedo”. “Por eso no esperes la exención. Va ella limpia e inocente”, disparó. - See more at: http://www.contextotucuman.com/nota/71544/cristina-quedara-presa-el-7-de-marzo?.html#sthash.YkkB2VKI.dpuf