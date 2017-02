Vergüenza: Una mamá golpeó a docentes por no promocionar a su hija

Un equipo de supervisores del Ministerio de Educación viajó a Rosario de la Frontera, tras la agresión que sufrieron ayer dos docentes de una escuela primaria, por no promocionar o hacer pasar de grado a una alumna de cuarto.

Así lo confirmó el Supervisor General de Nivel Primario, Luis Soria, a Nuevo Diario, quien junto con un equipo del Ministerio decidió en la víspera viajar a la ciudad mencionada al conocer un hecho de agresión ocurrida durante la mañana.

Fue durante una entrevista de competencia (por la cual se evalúa si los chicos cumplieron los objetivos para pasar de grado), se desaprobó a una niña y esto generó que su madre increpara primero a la directora de la institución, y luego se dirigiera a la docente a cargo, que terminó siendo víctima de un tirón de pelos acompañado por una cachetada a mano abierta.

Otra de las docentes del Tribunal evaluador intervino, y fue entonces que también fue golpeada por la misma mujer.



Ante los hechos, desde la institución se realizaron tres denuncias y desde la Policía se decidió realizar rondas por la escuela con el fin de supervisar que la situación no pase a mayores.

Soria indicó que ante los hechos acontecidos, desde el Ministerio de Educación se decidió impulsar acciones para manifestar la solidaridad con la totalidad de la comunidad educativa.

Por ahora se espera poder hacer intervenciones conjuntas entre el Ministerio de Educación, el de Seguridad y el de Justicia y Derechos Humanos a fin de analizar la situación vivida.

Soria sostuvo que, además de esta decisión, se dispuso que se puedan realizar los talleres pertinentes con la comunidad educativa, los cuales contarán con la asistencia de personal especializado del cuerpo interdisciplinario.

Frente a los hechos, desde la Asociación Docente Provincial (ADP) se había enviado un mensaje en solidaridad a las docentes, que se dio a conocer por las redes sociales mediante un escrito de una docente de Rosario de la Frontera.

¿En qué fallamos como sociedad?

La docente de Rosario de la Frontera, Marina Otero, fue quien dio a conocer los hechos mediante un escrito viralizado ayer por algunas redes sociales. En este manifestaba su “tristeza” por los hechos acontecidos.

“Como docente, mujer, madre, abuela, ciudadana, repudio la violencia en todas sus manifestaciones, más aun cuando se involucra a un niño y una docente. Me pregunto: ¿En qué fallamos como sociedad? Ustedes seguramente tendrán muchas respuestas, o quizás ninguna, pero lo cierto es que producen mucho dolor estos hechos...

Quizás falten modelos, ejemplos, pero no podemos permanecer en silencio cuando se agrede de esta manera. Quiero expresar, además del profundo dolor, mi solidaridad para con las docentes agredidas, para con la institución educativa y además expresar que no podemos permanecer en silencio, como si no hubiera ocurrido nada, porque sería traicionar la esencia de lo que se practica en cada una de las aulas de las escuelas.

Esto ocurrió en una casa de estudios donde se forman los maestros/profesores que luego están al frente de niños y jóvenes acompañando su formación personal/profesional”, en ese lugar, expresó la docente.