Lo que hizo por una perrita en adopción conmovió a todos

Perdón por la extensión del mensaje: No es mi estilo ni perfil andar contando que me pasa o deja de pasar a nivel personal, no lo hice nunca y no lo haré tampoco ahora, pero si quiero compartir el contexto en el que se dio todo ayer con Lali, como para transmitir mi experiencia personal de como no hay que bajar jamás los brazos ante la adversidad, porque siempre hay alguien que nos necesita no bien, pero por lo menos con la fortaleza necesaria para no caer, y ese era el caso de la cachorrita.

Ayer fue si no el día más triste de mi vida, por lejos uno de los más duros que me tocaron vivir a nivel personal con los animalitos... El lunes por la noche ya tenía acordada la adopción de Lali, había quedado en llevarla ayer a las 15 aproximadamente a su nuevo hogar, así que calculé todo como para ir a buscarla al campo y llegar puntual a la casa. Pero todo el mundo se me vino abajo cuando llegué a donde estaba temporalmente y Lali había desaparecido, imaginen mi desesperación.



Empecé a averiguar y lo único que sabían decirme es que la habían visto con un operario de Aguas del Norte, también que una pareja que pasó en moto la levantó y se la llevó. Contarles que me quería cortar las pelotas es poco, me volví loco y empecé a buscarla por el camino, en cada puesto, rancho, fui a la policía, al centro de salud, y en cada rincón que se les ocurra. Crucé el río y subí al cerro, me metí con los otros perros pidiéndoles que me guíen, creo que caminé unos 7 kilómetros pero sin rastros de ella, las piernas no me daban más y la cabeza tampoco. Estuve hasta las 18:15 buscándola y decidí volver porque se estaba poniendo oscuro el lugar porque es como un bosque y los árboles no dejan pasar la luz. Sentía morirme sinceramente.



Cuando ya había pensando en retomar la búsqueda hoy, me subo a la moto, hago 100 metros y Lali estaba acostada al costado del camino cerca de unas vacas. Comencé a gritar Lali, Lali, Lali, de la felicidad y sorpresa que tenía porque ya pensaba lo peor. Así que la puse entre mi pecho y la campera e hicimos un viajecito de unos 45 minutos juntos hasta su nuevo hogar.



La felicidad de la familia, sus hijas, la nueva mamá, fueron inmensas. Y aquí estamos después de todo y a pesar de la tristeza que tenía sobre mi espalda, pudiendo dar la noticia de que hay un angelito con cuatro patas lejos de la calle y con el calor de una familia.



ENSEÑANZA: Nunca bajen los brazos ante las adversidades de la vida, siempre dentro de todo lo malo, duro y doloroso, puede aparecer una luz que te hace dar cuenta de que no todo está perdido. Al menos en mi caso particular, torcerme el brazo es más complicado que discutir que la tierra es redonda. Un gran abrazo para todos, y perdón por lo largo de mi mensaje. Mensajes de apoyo