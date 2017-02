Siguen las denuncias por faltante de dinero contra el “Topo” Ramos

La actual gestión municipal de Rosario de Lerma, descubrió que ex intendente recibió más de $300 mil para la construcción de casas prefabricadas en el barrio Islas Malvinas, obra que nunca se concretó.

El secretario de Gobierno de Rosario de Lerma, Juan Gutiérrez, declaró otro faltante de dinero durante la gestión de Sergio “Topo” Ramos, ex jefe comunal. Esta vez por partidas para la construcción de viviendas prefabricadas que nunca se concretaron.

“Recibimos una cédula de notificación, en donde nos solicitaban que procedamos a emitir informes respecto de unos depósitos en referencia al ´ Proyecto de Empresa Social, Construcción de Casas Prefabricadas´, en barrio Islas Malvinas. Tomamos conocimiento de esta situación y procedimos a realizar los informes solicitados, a través de una auditoría interna,” dijo.

Tras la realización de la misma, el municipio descubrió que efectivamente en julio y agosto del pasado año recibió depósitos por un monto total de $341.715. “A pesar de que fue depositada en las cuentas bancarias municipales no se encontraron fondos y registros en que se utilizó y cuando hicimos la constatación in situ nos dimos por enterados que no existía ninguna construcción, ni tampoco las tejuelas que se habían comprado,” aclaró.

El informe de depósito municipal de dichas compras había sido realizada, en su momento, por la arquitecta María Emilia Escalante, sobrina de Ramos.

“Con la necesidad de continuar en un plano de transparencia en la gestión municipal tuvimos que realizar una denuncia en la Fiscalía de Delitos Económicos Complejos de la Provincia a los fines de poner en conocimiento acerca de esta irregularidad nueva, para así tener la posibilidad nosotros de informar a este Ministerio de la situación que nos aqueja a toda la comunidad”, expresó

Ayer declararon por dicha irregularidad el Secretario de Hacienda el Contador Javier López y el Director de Obras Publicas David Magnani, en el Juzgado de Delitos Económicos Complejos, Ciudad de Salta.