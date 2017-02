Fue a hacer una denuncia y encontró al policía durmiendo

Un hombre víctima de un robo denunció que cuando acudió a la comisaría para radicar la denuncia correspondiente, se encontró con que la dependencia se encontraba a oscuras, con el comisario durmiendo en su interior.



El insólito episodio se registró en la localidad santafesina de Arroyo Leyes.



El caso es aún más grave, ya que el damnificado, identificado como Daniel Testi, señaló que cuando llamó en un principio a la subcomisaría 20 para dar aviso que una pareja de delincuentes estaba desvalijando su casa quinta, desde la dependencia le dijeron que no podían hacer nada por no tener móvil.



Testi, en diálogo con Cadena 3, señaló que al llegar al edificio policial se percató que en la puerta se encontraba una camioneta perteneciente a la fuerza.



"Cuando vine a hacer la denuncia, vi que estaba todo apagado y una camioneta -de la fuerza- en la puerta. El comisario me atendió vestido como si estuviera en la casa y me decía que no acudió a mi llamado porque no podía dejar la comisaría sola", aseguró.



El inusual hecho fue registrado en un video capturado por el teléfono celular de Testi.

Fue a hacer una denuncia por robo y encontró la comisaría cerrada y el policía durmiendo from cadena3 on Vimeo.