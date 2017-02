Maestra golpeada: “Me jaló del cabello diciéndome que por mi culpa la niña desaprobó”

Mónica Machuca, la maestra de matemáticas de cuatro grado de una niña que repetirá la currícula, en la escuela Ex Normal Nº 1047 República de Colombia en Rosario de la Frontera, contó a InformateSalta cómo la madre de la alumna la golpeó al enterarse que desaprobó la materia y remarcó que la mujer “tiene antecedentes violentos en la institución”.

“Ayer a la mañana comenzaron los exámenes en primaria, se le tomó a ella entre otras tantas niñas y desaprobó. La madre no conforme con la nota fue a hablar con la directora, luego fue a la galería donde estaba con otros colegas, se acercó, me jaló del cabello diciéndome que culpa mía había desaprobado la niña y luego me golpeó en la cabeza y en la cara”, relató.

“Una docente que estaba junto conmigo se interpuso y resultó rascuñada”, añadió. Ante la violenta situación los docentes llamaron a la Policía para pedir seguridad y radicaron las denuncias correspondientes.

Escuela Rosario de la Frontera

“Yo fui su maestra durante todo el año, ella tenía reiteradas inasistencias, muchas llegadas tarde. Yo solidariamente le pregunté a la madre si ella quería que le dé en mi propio domicilio ayuda, entonces la niña iba, pero esporádicamente, porque la madre no tenía un compromiso constante”, añadió a informateSalta.

Al ser consultada sobre el nivel de violencia de la madre explicó que “sí había antecedentes, violencia verbal con los directivos y con algunas de las colegas, pero hacia mí siempre tuvo dentro de todo un trato cordial”.

En ese contexto denunció que ante las inasistencias de la niña la citaban constantemente, “ella se enojaba porque la citábamos. Detectamos que la niña estaba baja de peso y ella se enojaba, lo veía como una persecución y nosotros sólo nos preocupábamos por el bienestar de su hija”, puntualizó.

Finalmente explicó que abogados u psicólogos del Ministerio de Educación llegaron a la escuela para abordar un plan de trabajo. Además esperan para mañana la llegada de la ministra Analía Berruezo. “Lo que toda la docencia está reclamando es una ley que nos ampare, porque estamos desprotegidos”.