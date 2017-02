Nena salteña viajó al Sur a estudiar, su papá se aprovechó y la violó

La madre de una menor de 12 años, oriunda de la localidad de San Carlos denunció al padre por violación. El hombre trabaja como albañil en la localidad de Allen, en la provincia de Río Negro y logró convencerlas de que la niña continuara sus estudios en el sur, junto con él, según consigna Cadena 365.

El sujeto viajó este enero a Cafayate, donde aprovechó para restablecer contacto con su hija tras un período de cinco años sin ningún tipo de comunicación. Consiguió una autorización y permiso especial, debido a que no lleva su apellido, y se la llevó.

El viernes 17 de febrero, la señora recibió un mensaje de texto enviado por la niña que decía: “mamá, mi papá me estuvo violando todo este tiempo y me amenaza con matarme si te cuento, no le digas nada a él”.

A partir de ese momento decidió radicar la denuncia en subcomisaria de San Carlos y enviar desde allí la denuncia por “abuso sexual con acceso carnal”. Ese mismo día en horas de la tarde noche, la policía le comunicó a la señora que el abusador había sido detenido en Río Negro y que la niña había sido revisada por médicos legales y recibido todo tipo de asistencia por parte de cuerpos especiales de la policía y justicia de esa provincia.

Su vida se convirtió en un verdadero infierno desesperada por ver y reencontrase con su hija. Esto la llevó a poder comunicarse con el Organismo Proteccional de los Niños en Río Negro quienes le informaron que la niña está a cuidado de la tía, hermana del abusador y le dieron a conocer que tenía antecedentes por abuso sexual, que había estado preso 5 años y que gozaba de libertad condicional.

Paraje Santa Rosa, donde vive la señora con su hija

Junto a su actual pareja y sin más comunicación desde la policía ni de ningún organismo, el domingo desesperados habían decidido partir hacía Río Negro a dedo. Sin embargo, enterado de la situación, el diputado nacional Miguel Nanni puso inmediatamente a disposición pasajes aéreos para el traslado, el diputado Javier David algunos otros terrestres para el regreso y el Intendente de Angastaco, Rubén Díaz aportó $10.000 para los gastos.

La secretaría de Derechos Humanos dispuso el alojamiento y comidas de la madre y su pareja en Salta, sumó otro pasaje aéreo para que la madre de la niña no viaje sola por el estado de nervios por el que atraviesa y organizó la logística del traslado hasta Allen, más todo lo relacionado a los exámenes ambientales y protocolos que se aplican para estos casos en lo relacionado a exhortos y mecanismos de cooperación entre provincias ante estas situaciones.

En principio está previsto que la madre se encuentre con su hija este viernes en Allen y tras cumplir con todos los trámites que el caso exige, regresen a Salta primero y luego a Santa Rosa.

También se ha previsto desde la secretaría de Derechos Humanos la asistencia psicológica para la niña y la madre desde el momento del regreso, más una ayuda económica durante algunos meses dada la condición de extrema humildad de la familia y por el estado de vulnerabilidad y shock en el que se encuentran a raíz del caso.